”A criança nem cantou e eu já virei”, contou Maraisa sobre sua participação como jurada do The Voice Kids

Maiara e Maraisa contam como foi a experiência de participar do programa de talentos mirins na Globo

A dupla não negou que a participação do ‘The Voice Kids’ foi um presente que elas ganharam para trazer leveza para um momento tão difícil na carreira. Maiara e Maraisa contaram em entrevista para Leo Dias sobre a participação como juradas do programa de novos talentos da Globo.

“Você vê a criança com aquela ansiedade, a vontade é falar o tempo todo: vai dar tudo certo, porque eu já passei por isso e deu tudo certo”, contou Maiara.

Para Maraisa o fato de lidar com o sonho de uma criança é um ato transformador. Cá entre nós, eu acredito que a participação no programa entrou quase que como uma terapia para as duas. “É a coisa mais transformadora que você pode viver na sua vida”, disse.

E não parou por aí, está pensando que é mole falar não para uma criança? As duas tiveram que passar por esse embate. “Eu e a Maiara falamos: vamos virar para todas, eu não quero chegar no momento de falar não”, contaram.

Maraisa ainda relembrou quando virou para uma criança sem ela nem cantar. Ao ouvir o toque de ‘Medo Bobo’ a cantora bateu a mão no botão e virou a cadeira para o cantor mirim. “O povo ficou bravo lá. Acho que me emocionei (risos)”, revelou.

A dupla não deixou de chamar a atenção de como o programa é uma oportunidade na vida de muitas crianças, pois com aulas de canto e psicólogos as crianças podem demonstrar seu potencial. “Tem umas criancinhas que vêm do Pará e eles dão uma oportunidade ali, eu e Maraisa ganhamos um presente, porque está sendo um momento de diversão pelo momento que estamos vivendo”, contou a dupla sertaneja.