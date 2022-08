Maiara leva tombo e cai em boy

Cantora da dupla ‘Maiara e Maraisa’ tropeçou e caiu nos braços do segurança

Quem dera se nós caíssemos assim na vida, né manas? Maiara passou o maior perrengue chegando no show da dupla no final de semana. A cantora tropeçou e caiu no colo de um dos seguranças do evento. A sertaneja aproveitou para tirar uma casquinha do segurança, que dá um ótimo caldo.

Maiara ainda brincou diante do vídeo: “Eu literalmente chegando no rolê me achando linda e a vida tentando me derrubar! Obrigada por ser meu alicerce há mais de 10 anos! Cheguei Araras! Hoje nada me derruba”, escreveu na publicação.

A internet não deixou de investir que poderia haver um possível affair entre os dois. Será?