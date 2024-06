Maiara está vivendo novo romance com cantor sertanejo, diz colunista

Olha ela! Maiara está romântica e vivendo um affair no mundo do sertanejo. De acordo com Fábia Oliveira, a cantora está namorando o cantor Hugo, dupla sertaneja de Guilherme.

Os rumores entre um suposto romance entre os artistas iniciaram há algum tempo. No entanto, segundo a comunicadora, os dois somente se aproximaram no fim de março, quando se conheceram nas gravações do DVD da dupla VH e Alexandre.

Segundo as fontes entrevistadas pela colunista, Hugo tem um perfil mais reservado. Enquanto isso, Maiara estaria bem apaixonada por seu novo amado e tem demonstrado isso para todos.