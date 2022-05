Maiara e Maraísa em casamento comunitário: “O chifre não vem na vida de vocês”

Dupla sertaneja participou de casamento comunitário que reuniu mil casais em Goiânia

Já imaginou casar com direito ao show de Maiara e Maraisa? Os mil casais de Goiânia foram agraciados com o show da dupla na noite de ontem (19). O evento foi organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) e pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás (CGJGO). O que chamou a atenção foi a música escolhida pela dupla.

“O chifre não vem na vida de vocês, tá repreendido em nome de Jesus”, disse Maiara criando uma situação pra lá de engraçada para os recém casados.

O chifre vem, o chifre vem em pleno casamento KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/SvwpXsW7vt — Gaby Mendonça🦋 (@meninaflorMM) May 20, 2022

A cerimônia foi de graça e a expectativa foi de 12 mil pessoas na cerimônia seguida do show da dupla sertaneja. Além disso, 250 casais foram sorteados para trocarem suas geladeiras antigas por modelos mais econômicos. Gostei hein?

Os pais que quisessem aproveitar o show sem os filhos poderiam deixar as crianças em um espaço criado para atividades criativas. Eu amei! Deu até vontade de casar. Aloca!