Maiara aparece sem aliança e fãs investem em um possível término

A cantora foi pedida em casamento há pouco tempo, mas apareceu sem a aliança em um show em Juiz de Fora, Minas Gerais

Não faz muito tempo que contei para vocês que Maiara foi pedida em casamento no meio de um show que ela fez com sua irmã. Acontece que a musa tirou algumas fotos para mostrar o seu look para um show em Juiz de Fora e apareceu sem a aliança. Os internautas apostam em um possível término da cantora com Matheus Gabriel.

“Cadê a aliança? Eles terminaram?”, questionou um seguidor. “Não tá usando a aliança mesmo”, declarou outro. “Fez questão de mostrar a mão sem aliança”, escreveu mais um.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciaram se o relacionamento chegou ao fim.