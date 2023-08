Mãe reclama que Minas Tênis não reconhece sua filha adotiva como parte da família

A mãe luta pelo reconhecimento da filha como sua dependente no clube, mas admitiram que aguardam conclusão do pedido e do processo de adoção

Que absurdo! Uma mãe sabe como é ruim quando fazem maldade para os seus filhos. Minhas queridas amigas de Black Horizonte me contaram que Sâmia Castro está lutando para ter sua filha adotiva reconhecida como sua dependente no Clube de Tênis de Minas Gerais. De acordo com a Folha de São Paulo, a servidora pública publicou um vídeo nas redes sociais onde conta detalhes sobre o caso. No vídeo ela fala sobre a guarda provisória da criança de oito anos, mas ressalta que o clube não aceita o documento como válido para incluir a criança como sua dependente. A instituição ainda afirma que é necessário a certidão de nascimento definitiva, que vai constar o nome deles como pais da menina.