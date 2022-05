Mãe de Paulo Gustavo confirma que cena de balada aconteceu de verdade

Dea Lúcia confirmou no Domingão do Huck que foi buscar o filho em balada gay no Rio de Janeiro com amigo

Nada melhor que comemorar o dia das mães, que aconteceu nesse domingo (08) com os babados dos famosos contatos pelas suas queridas mamães. Ontem, no Caldeirão do Huck foi a vez de Dea Lucia revelar que a cena da boate no filme Minha Mãe é uma Peça aconteceu de verdade, mas não com a irmã, e sim com Paulo Gustavo. Dea Lúcia contou que ele colocou a irmã na fita para não dizer que ele quem foi buscado pela mãe em uma balada gay do Rio de Janeiro. “Ele botava a irmã na fita para dizer que era… Mas eu já fui buscar ele na boate, ele estava com 16 pra 17 anos, tinha que estudar , mas não gostava de estudar, foi expulso 2 vezes da escola”, contou. “Peguei meu amigo, eu saio a qualquer hora para filho, cheguei na porta da boate, meu amigo entrou e ele veio todo tremendo, entrou no fusca. Quer ir para boate pode ser, mas tem que estudar. Ele era terrível”, revelou. Dona Déa Lúcia, mãe do Paulo Gustavo, contou que a cena do primeiro filme da Dona Herminia onde ela busca Marcelina na balada aconteceu na vida real e ela já buscou o Paulo Gustavo em uma boate. 😅🗣 pic.twitter.com/oteIDyec2P — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) May 8, 2022 A gente ainda lembra das histórias de Paulo com muito carinho. Para sempre nos nossos corações.