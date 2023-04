Mãe dos filhos de Gugu Liberato faz homenagem ao apresentador e alfineta Thiago Salvático: “Meu eterno companheiro”

Desde a morte do apresentador, Rose e Thiago brigam na justiça para serem reconhecidos como estando em uma união estável com o comunicador.

Amores, nesta segunda-feira (10) o apresentador Gugu Liberato, que faleceu em 2019, após sofrer um acidente doméstico, completaria 64 anos e é claro que a mãe de seus três filhos, a médica Rose Miriam Di Matteo, não poderia deixar essa data passar em branco.

Através de seu instagram, Rose publicou uma foto com o comunicador e com os seus três filhos, onde em meio a homenagem, ela fez questão de alfinetar o chef de cozinha Thiago Salvático, que afirma que possuía uma união estável com o apresentador.

“É isso o que Deus me permite sentir dentro do meu coração. Felizes todos os dias para você, meu eterno companheiro”, iniciou a médica

Após essa alfinetada, a mãe de João Augusto, Marina e Sofia, exalta as diversas qualidades que Gugu tinha.

“Ele se foi para os braços do Senhor. Hoje vejo o João tal qual o pai. Mesmo sabendo que Deus nos fez indivíduos com suas próprias características. O Gugu era aqui no mundo um homem inteligentíssimo, um pai exemplar cheio de amor pelos filhos e um grande comunicador de televisão e empresário”, exaltou.

Rose ainda fez questão de listar algumas das incríveis semelhanças que ela consegue enxergar entre os filhos e o apresentador, que infelizmente não está entre nós.

“Vejo mesmo muito dele no João. Marina é uma incrível moça, cheia de ideias novas e também com o talento do pai. Sofia já é uma doçura; inteligente também como seu pai. Nossos três filhos interiorizaram muito do pai amoroso deles. Hoje eles são pessoas independentes e incríveis, e o Gugu adoraria estar aqui para saborear a doçura dos filhos”, compara a médica.