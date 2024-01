Mãe do terceiro filho de Neymar está esperando uma menina

Minha gente, eu acabei de receber no meu WhatsApp que a Amanda Kimbelly , que está á espera do terceiro filho do craque Neymar Jr. Segundo a jornalista Fabia Oliveira, Kimberlly está grávida de três meses e está esperando uma menina. Ainda não se sabe o nome escolhida para a menina.

A modelo, que tem uma presença bastante discreta, trancou o perfil nas redes sociais após a divulgação do seu nome; depois, reabriu a conta, mas fechou os comentários.