Mãe de Pétala leva susto ao ver conta bloqueada para comprar remédio para os netos

Eunice Barreiros usou as redes sociais para desabafar sobre a justiça bloquear a pensão das crianças em prol do genitor

Colocou a boca no trombone e deu o nome! Eunice Barreiros, mãe de Pétala, usou as redes sociais para desabafar sobre a pensão dos netos, relatando que foi comprar remédio para uma das crianças e que o cartão foi negado, percebendo que a justiça tinha bloqueado o bem em prol do genitor. A mãe da peoa ainda questiona o que seria das duas crianças se ela não estivesse ali para dar o socorro necessário.

“Isso é a justiça brasileira em prol das mães que lutam para criar seus filhos sozinha”, disse ela em meio a muitos prints.

E não parou por aí: “Hoje quando fui comprar remédio para o Luquinhas, o cartão foi negado, a justiça bloqueou a pensão das crianças em prol do genitor. Minha filha estava lutando sozinha pelos filhos dela enquanto o genitor tem 2 anos que nem um feliz aniversário manda”, escreveu ela.

Eunice ainda escreve que Pétala luta para ter uma casa e colocar seus filhos em segurança. “Obrigado à justiça brasileira”, finalizou.