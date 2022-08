Mãe de Paulo Vieira manda mensagem sobre café com Ana Maria: “Vê se não come tudo de uma vez”

Eu ri tanto disso, que meu deu cólicas, mãe de Paulo Vieira sendo aquela mãe raiz. Na manhã de hoje, 16, Ana Maria Braga recebeu o comediante Paulo Viera, no ‘Mais Você’, para o café da manhã. O que ninguém esperava era que a mãe de Paulo mandou mensagens para o apresentador, pedindo educação durante a refeição e caiu no gosto dos telespectadores.

Ao chegar no programa, Paulo já contou que estava nervoso, e parte desse nervosismo vinha da pressão que a mãe estava colocando nele: “Ana eu acho que parte do meu nervosismo de estar aqui hoje foi dado pela minha mãe, deixa eu te mostrar o áudio que ela me mandou para você já saber o tipo de pressão que eu estou passando na minha família”, declarou ele.

Durante a reprodução do áudio, Ana Maria caiu da risada: “Oi Paulo, Deus te abençoe! Você vai tomar café com a Ana Maria, né?! Pois é, vê se não come os biscoitinhos tudo de uma vez, conversa um pouco, porque se não você vai zerar a mesa, e ela vai ficar falando sozinha”. Falou dona Conceição, mãe de Paulo.