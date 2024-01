Mãe de Neymar Jr. reflete: “O que é a família?”

Nadine Gonçalves fez como toda boa e velha mãe, usou suas redes sociais para desabafar sobre o momento que está passando com sua família e o nome do seu filho na boca do povo. A empresária compartilhou um texto creditado ao papa Francisco.

“O que é família? Família é um grupo de pessoas, cheios de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever, limites, enfim, que aprendam a AMAR: fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça. Sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir.”

O burburinho sobre um suposto terceiro filho do atleta foi revelado nesta manhã. “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter…”, comentou uma influenciadora sem entrar em mais detalhes.