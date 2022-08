Mãe de Mc Kevin responde Léo Lins: “Quer aparecer, coloca alguma coisa na cara”

Valquíria Nascimento surgiu nos stories do Instagram para mandar um recado para o humorista que zombou do seu filho

Vamos dale, pra não tomale, a mãe de Mc Kevin não deitou para os comentários de Léo Lins em show de stand up. Valquíria mandou o recado direto para o loiro que zombou do cantor que faleceu em maio do ano passado ao cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

“Por que a pessoa quer fazer humor com a desgraça dos outros? Não entendo. Ridículo. Pergunta pra sua mãe o que ela acharia se alguém fizesse essa palhaçada falando de algum irmão, algum parente seu… Quer aparecer, coloca alguma coisa na cara, mas não fala das pessoas que já morreram… Presta atenção no que você fala”, disse a mãe.

A piada tomou as redes sociais e faz parte do show de Léo apresentado no teatro Positivo, em Curitiba (PR). “Tá o pessoal no inferno, tá lá o diabo, o demônio, numa festa. Aí um fala: ‘pô, por que tu deixou aquele cara lá entrar?’. ‘Pô, eu fechei a porta, mas ele passou por baixo’. Aí aparece o MC Kevin todo achatado ‘e aí? Pô cadê o funk? Solta o pancadão aí'”, disse o humorista.