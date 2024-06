Mãe de Marília Mendonça reaparece após acidente: “Sinto dores”

Dona Ruth apareceu nas redes sociais neste domingo (09), e contou mais detalhes sobre o acidente de carro que sofreu durante uma viagem de Goiânia para São Paulo. Recuperando-se depois de ter tido duas costelas quebradas na colisão, ela falou como está.

“Passando aqui pra agradecer as mensagens, o carinho dos amigos, da família, os parentes, pra dizer que tá tudo bem, muito obrigada pelo carinho pelas orações, tá tudo bem, tô aqui me recuperando, não tinha vindo aqui antes falar com vocês, porque ainda sinto um pouco de faltar de ar, sinto dores, tô meio inchadinha, tô aqui deitada, mas tá tudo bem, tô medicada, tô tomando as precauções aqui, os remedinhos e to aqui de repouso”, avisou o que anda fazendo após o acidente.

Para quem não sabe, Dona Ruth sofreu um acidente de carro na noite de quarta-feira, 06, ao lado de seu marido Devyd Fabrício.