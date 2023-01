Mãe de Larissa Manoela para de seguir André Frambach, noivo da filha

Silvana Elias também deixou de seguir a própria filha nas redes sociais

Gente, eu cantei a bola para vocês e poucas me deram atenção, mas eu disse que essa história da Dina Silva estava muito mal contada e que podia sim ter a ver com André Frambach, o noivo de Larissa Manoela. Dito e feito, porque a mãe da atriz parou de seguir o ator no Instagram.

Ontem (02), eu contei para vocês que Silvana deu unfollow na filha, mas o motivo não tinha sido revelado nem entre os fãs da atriz.

Agora os tablóides enchem de notícias de que Dona Sil deixou de seguir o noivo da filha. Vale frisar que os dois ficaram noivos em Fernando de Noronha e postaram fotos do momento em que André pede a filha de Silvana em casamento em um barco. Eita.