Mãe de Mc Kevin manda recado nas redes sociais: “Foda-se que sou analfabeta e que meu filho era maconheiro. Vai tomar no…”

Dona Valquíria soltou os cachorros nas redes sociais diante das fakes news que circulavam nas redes

Eita minha gente, manhã quente para as fofoqueiras que adoram um kikiki. A mãe do falecido, Mc Kevin, veio até as redes sociais para rebater as fake news que falavam sobre seu filho, e não pensem que ela teve papas na língua na hora de hablar. Valquíria mandou todo mundo tomar no uc, sem muitas palavras. Berro!

“Vou te falar uma coisa, tenho que falar. Só Deus e eu que sofro todo dia, que choro todo dia, que durmo todo dia sem o meu filho, sabem o que estou passando, vocês que não sabem vai tomar no uc, vocês não sabem caralh0. Perde um filho igual eu perdi para vocês falar”, iniciou.

“Dormir e acordar sem seu filho é uma coisa, o resto é o resto. Vocês ficam fazendo fake, só Deus sabe para falar alguma coisa, vai todo mundo tomar no uc”, disse.

Eu senti uma pontinha que esse recado tem nome e sobrenome, mas não sou eu quem vou tirar as conclusões. “Vive sem um filho, sem um irmão, sem alguém que vocês amam para vocês sentirem o que sinto hoje. Foda-se que sou analfabeta, que meu filho xingava e era maconheiro. Eu apoiei meu filho, você não apoiou porra nenhuma, vai sentir o que eu sinto: Dor, dor e dor”, desabafou.