Mãe de Érica esconde aborto de Zé Lucas em Pantanal

Ricaça vai pressionar a filha a levar o peão para o altar

Eita, minha gente, Ingrid, Gisela Reimann, vai infernizar a vida do nosso Zé Lucas, Irandhir Santos, em Pantanal enquanto ele não subir no altar com Érica, Marcela Fetter. A ricaça vai esconder o fato do aborto do filho dos dois, exatamente para coseguir o que quer, ver a filha casada de papael passado com o peão.

Claro que essa história não vem de graça assim, afinal, ela tem interesses pela perspectiva de Zé na política e o papel que pode desempenhar dentro da carreira.

Mesmo achando o filho de José Leôncio, Marcos Palmeira, insuportável, chegando a alfunetá-lo várias vezes, ela vai ver nele potencial político e vai usar o filho do casal para amarrar Zé Lucas, mesmo com Érica perdendo o bebê.

A loira vai perder o filho em um aborto espontâneo e todo o plano será bem tramado pela sua mãe para que Zé não fique sabendo do fato.