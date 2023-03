Mãe de Duda Nagle faz desabafo nas redes: “Entre lágrimas”

Após as notícias do fim do relacionamento do filho com Sabrina Sato, a jornalista usou as redes sociais para postar fotos antigas da família

Se tem uma coisa que está dando o que falar nas redes sociais é o término de Duda Nagle e Sabrina Sato. A mãe do ex-marido de Sabrina Sato não deixou de usar as redes sociais e falar sobre o filho. As curiosas de plantão ficaram com a pulga atrás da orelha, afinal, Leda não é tão amiga de Sabrina. “Não sei vocês, mas tem dia que a gente acorda sensível, tudo emociona, as lembranças levam às lágrimas num misto de saudade e amor demais. Pois é”, começou escrevendo. E continuou: “Encontrei estas fotos no face, revi as joias que Rogério fez pra mim durante a gravidez e revi meu filho querido nas suas primeiras fotos públicas. E cá estou, entre lágrimas, relembrando a nossa história. Um amigo me escreveu dizendo que velho chora à toa”, disparou.