Mãe de Deolane se revolta com produção da Fazenda: “Que nojo! Que nojo!”

Solange Bezerra, mãe da advogada, colocou a boca no trombone e se revoltou com as câmeras do PlayPlus

Pai amado, fazia um tempo que a mãe de Deolane não aparecia por aqui para dar o ar da graça e alfinetar a Fazenda. Em vídeo nos stories, Solange mais que alfinetou e citou diversas vezes o nome de Carelli revoltada com as câmeras do PlayPlus por não mostrar Deolane e as amigas no rancho do fazendeiro.

Mãe da Deolane disse que está com nojo do programa, e reclama que eles não são imparciais. #AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/lX0atQqCMa — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) November 26, 2022

“Gente, até quando vai ter essa parcialidade né? As meninas foram pro rancho e tem umas duas horas que as câmeras só mostram a Babi lavando duas colheres, enquanto elas estão lá brincando e conversando… Eles não tem a moral de colocar as meninas no rancho, é só na cozinha eles lá conversando nada agradável”, iniciou a influencer. “É difícil falar dessa fazenda, desse Carelli, meu Deus do céu, que parcialidade é essa? Quando vocês vão aprender a fazer um programa e serem imparciais? Que nojo! Que nojo!”, afirmou a mãe de Deolane.

Não é de hoje que a família de Deolane fala que ela é desprezada pelas câmeras da Record no reality. Só observo…