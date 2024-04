Mãe de Davi revela que o vencedor do BBB 24 já encontrou com Mani

Amores, recentemente a mãe do campeão do BBB 24, Davio Brito, Elisângela Brito publicou uma vídeo em suas redes sociais onde falou sobre o suposto afastamento do seu filho com a sua nora, Mani Rego.

No vídeo em questão, Elisângela revela que a nora esteve ontem no hotel onde Davi está hospedado, onde finalmente conseguiram se reencontrar.

“Eu quero tranquilizar os seguidores e dizer que Mani esteve ontem no hotel. O Davi, quando tiver um tempo, vai postar. Mas eu já fiquei sabendo que ela esteve no hotel e falou com ele pessoalmente, assim como o pai do Davi. Só eu que que não o vi ainda, calabresos. Sei que ele tá cumprindo a agenda e tenho que esperar”, disse a mãe do Davi.