Mãe de Davi registra BO após ter perfil hackeado: “Partirei para o ataque”

A mãe de Davi está poucas ideias para os hackers de suas contas nas redes sociais. Elisangela Brito teve sua conta no Instagram invadida para aplicar golpes. Procurada pela CARAS Brasil, a mãe do milionário diz que já foi à uma delegacia em Salvador (BA) e registrou Boletim de Ocorrência para tentar reaver o acesso.

“Estou me sentindo triste, mas partirei para o ataque”, avisa ela, que teme perder seguidores. Isso porque os invasores estão publicando links criminosos para roubar dados, promoção de jogos e até pirâmide financeira.

Em consulta feita na plataforma Social Blade, Elisangela já perdeu mais de 8 mil seguidores desde que sua conta foi tomada por golpistas. A matriarca dos Brito tenta contato direto com a rede social de Meta e formulários disponibilizados. Apesar de todo esforço, ela ainda segue sem ter contato com os admiradores que conquistou durante a passagem do filho pelo reality show da Globo.