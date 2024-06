Mãe de Davi acusa ‘administradora’ de ser espiã de rivais: “Levava informações”

O que? Elisângela Brito quebrou o pau depois que seu filho, o vencedor do BBB 24 sofreu um exposed na web. O ex-brother foi acusado de pagar apenas 100 reais a uma de suas administradoras de redes sociais. Bruna Ramos, usou seu perfil do Instagram para relatar a péssima experiência de trabalhar com familiares do ex-namorado de Mani Rego.

“Eu sempre saí de reality muito bem comigo e com o participante, mas lidar com pessoas já é bem complicado. No BBB 24, eu trabalhei em três equipes, passei por duas em que fui muito bem recebida, de forma excelente em que fiz um trabalho livre, foi tudo perfeito. Mas, teve uma que foi bem complicado o processo. Eu aceitei participar da equipe através de um convite de um amigo que me indicou para a família e por identificação com o participante”, conta.

“Eu me dispûs a essa ajuda, tinham pessoas excelentes comigo, eu Bruna fui desligada da equipe faltando 15 dias para o fim do programa pelo simples fato de que pessoas ‘X’ descobriram que eu fazia parte das equipes de outros participantes, sendo que se você quer que uma pessoa trabalhe de forma exclusiva, faz o contrato e paga o valor para isso. Se eu fosse esperar tudo que foi prometido teria me lascado hoje”, descreve.

“Quando eu fui desligada da equipe tive que ouvir poucas e boas, falaram que não precisava estar em outra equipe que iriam cobrir tudo no final quando pessoa X ganhasse e saísse [do programa]. A gente acredita nas pessoas, mas na vida real a parada é outra, as pessoas se transformam. Esse processo foi sofrido, tive crise de ansiedade, foi um baque e uma chateação que estou incrédula. No contrato foi acordado que seria voluntário, mas tem prints que no final a pessoa responsável falou que iria cobrir tudo. O campeão de reality show fez um pix de R$ 100, era melhor ter falado: ‘Obrigado, pronto, acabou'”, relembra.