Mãe de Daniel Alves diz ter sido barrada em julgamento do filho

Ontem (05), Léo Dias me ligou para fofocarmos sobre a audiência de Daniel Alves, que segue preso em Barcelona, diante da denúncia de estupro de uma mulher em uma boate. Acontece que sua mãe, Dona Lúcia, disse que foi barrada da audiência do filho pelos advogados de defesa do ex-jogador.

Lúcia, saiu do Brasil com a sua advogada, Graciele Queiroz, para assistir ao julgamento do filho, mas acabou sendo barrada. Segundo o portal Leo Dias, as duas afirmaram que a equipe de defesa do jogador não permitiu a entrada delas na sala.

“Sem palavras pra expressar meu sentimento de abandono, desprezada pelas próprias advogadas do meu filho que me ignoraram e pediu pra eu não participar da audiência”, lamentou ela, que chegou em Barcelona neste último domingo, 4.