Mãe de Daniel Alves afirma que sofreu ameaças de umas das advogadas do filho

A advogada da mãe do jogador pede que a Embaixada brasileira tome uma providência.

Amores, durante a exibição do programa Balança Geral nesta terça-feira (06), a advogada que está acompanhando a mãe do jogador Daniel Alves em seu julgamento, revelou que ela foi ameaçada por uma das advogadas que está cuidando do caso do atleta.

“Hoje, no segundo dia do julgamento, nós fomos surpreendidas pelas atitudes das advogadas [que agiram] como se nós não estivéssemos lá e não deram atenção a mais do Daniel… estamos reforçando o pedido a embaixada pelo motivo que uma das advogadas abordou a dona Lúcia e falou que ela estava correndo perigo, então nós tememos pela nossas vidas”, declarou a advogada.

Vale lembrar que o jogador está sendo julgado pelas acusações de abusos sexuais contra uma jovem de Barcelona, que ocorreu em dezembro de 2022 e que lhe fez ser preso preventivamente no dia 20 de janeiro de 2023.