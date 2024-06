Mãe de Dado Dolabella aciona a Justiça contra Luana Piovani, diz colunista

Eita! De acordo com Daniel Nascimento, do O Dia, a mãe de Dado Dolabella ficou bastante ofendida com o exposed de Luana Piovani nas redes sociais por causa do seu filho. O fato chegou a levar todos eles à justiça, afinal Pepita Rodriguez processou a atriz por difamação.

Nas redes sociais, Luana compartilhou que recebeu uma ligação de Pepita informando que Dado havia cometido agressão contra ela. A mãe de Dolabella, que teria pedindo ajuda à atriz na ocasião, negou a versão da artista.

Ainda de acordo com o veículo, no processo, Pepita disse que o caso de violência doméstica jamais aconteceu em sua casa. “Ela me caluniou em rede social falando que meu filho me bateu e isto nunca existiu. Ela disse que eu liguei pra ela para falar que meu filho me bateu e nunca nenhum filho levantou a mão pra mim”, afirmou em depoimento.