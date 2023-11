Mãe de Bruna Biancardi foi ameaçada com óleo quente no assalto

Contei para vocês que uma quadrilha entrou na casa dos pais de Bruna Biancardi e chegaram a amarrá-los em busca de pertences de valor. Acontece que eu ainda não sabia que a mãe da influenciadora teria sido ameaçada com óleo quente no meio disso tudo. A delegada do caso, Monica Gamboa, confirmou o fato em uma coletiva de imprensa.

“Eles deixaram o casal amarrado na casa, os dois [estavam] com um enforca-gato. O pai dela conseguiu se desvincilhar, e na sequência desamarrou a esposa. Logo em seguida eles correram para a portaria e pediram apoio da polícia”, relatou.

Telma foi ameaçada para colaborar com os assaltantes, que levaram itens de luxo como bolsas e joias. “No momento em que dois criminosos pegam a esposa, pegam também o marido por aqui [pescoço], colocam o rosto dele perto de um travesseiro e ficam falando: ‘Colabora que vai dar tudo certo’. A mãe foi levada pra cozinha e ameaçaram jogar óleo nos olhos dela”, disse Monica.