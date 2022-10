Mãe de Bia Miranda acusa empresário de bloquear família e amigos: “Do que vocês estão com medo?”

Jenny Miranda questionou o motivo de não deixarem ela ver as redes sociais da filha enquanto Bia está confinada na Fazenda

A mãe de Bia Miranda não fica calada diante a qualquer história que possa estar errada na sua percepção. Jenny apareceu nas suas redes sociais para acusar o empresário da filha de bloquear ela, a família e amigos da fazendeira nas redes sociais.

A equipe que gerencia a carreira de Bia é a mesma que gerencia a carreira de Gretchen e a mãe achou estranho que além do seu perfil, seu filho e amigos da peoa estavam bloqueados.

“Os empresários da Bia disseram que a Bia me bloqueou antes de entrar no programa. Está no post firmado no insta dela. Agora ela também me bloqueou no meu privado e bloqueou o irmão? Ela confinada bloqueou também todos os amigos de infância e pessoas que participaram da vida dela inteira? Estão com medo de quê?”, perguntou a mãe da peoa.

A mãe ainda diz que poderia contar a história delas para o público. “Poderia mostrar pra vocês toda nossa história, que eu sei e ela também sabe o quanto vivemos MUITO BEM (tivemos nosso sofrimento de mãe solo também, claro, normais na vida de todo mundo). Mas basta vocês olharem o meu feed. O dela… todas as fotos comigo foram apagadas depois do reality”, disse.