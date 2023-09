Mãe de astro do Only Fans fala sobre internação do filho dependente químico: “Um mês ainda não é o suficiente para deixar o vício”

Sayonara Matta, mãe de Kleber Alvarenga, usou suas redes sociais para contar detalhes sobre a internação do filho que é dependente químico

A mãe do produtor de conteúdo adulto Kleber Alvarenga, Sayonara Matta, usou suas redes sociais para contar detalhes sobre a internação do seu filho, que é dependente químico. A mãe deu uma explicação por meio de uma carta aberta após seu filho desaparecer das redes.

“Olá aqui é a mãe do Kleber, me chamo Sayonara, moro em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Venho aqui por meio desta carta primeiro agradecer pela quantidade de pessoas que procuram constantemente meu filho para saber se ele está bem, ou pelo seu sumiço da internet, mostrando afeto e amor por ele, isso já me deixa como mãe dele muito feliz pela quantidade de pessoas que transmitem amor e admiração por ele“, iniciou ela.

Sayonara ainda diz que ele estava tendo descontroles causado pelo uso das substâncias. “Depois queria dizer que ele está passando pela desintoxicação do uso de entorpecentes muito difícil de sair do corpo numa clínica especializada, para voltar melhor, forte e sadio, para a sociedade, para o cotidiano, assim como ele era antes de conhecer este mundo ilusório, para renascer“, disse.

“Um mês ainda não é o suficiente para deixar o vício habitual do uso dessas substâncias tóxicas. Eu pago tudo, conto com algumas ajudas, a clínica não custea nada, eu não trabalho formalmente então acaba se tornando muito. Qualquer contia é bem vinda e será destinada a melhora dele“, garante ela.