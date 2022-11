Mãe de Andressa Urach critica Thiago Lopes, após a internação da modelo: “Estou bem decepcionada com ele”

Marisete aproveita a oportunidade e tranquiliza os fãs da modelo. “Ela está bem, sendo tratada.”

Após Thiago Lopes, marido de Andressa Urach, revelar, no último domingo (13), que a modelo teria tido um surto psicótico e que devido a isso ele teve que ser internada, a mãe da modelo, Marisete de Faveri, publicou no canal do youtube de sua filha um desabafo, onde critica a atitude do genro de ter exposto a situação em que a modelo encontra-se.

“Ela está trancada, sem poder se defender. Não concordo com nada que ele falou. Acordamos que só falaríamos depois que ela saísse. Ela está bem, sendo tratada, com acompanhamento médico, com os devidos medicamentos. Antes estava sendo privada de tomar os medicamentos, porque Thiago acha que é frescura, preguiça”, começou a desabafar.

Marisete conta que há tempos a filha vinha enfrentando distúrbios psicológicos, devido a uma depressão pós-parto não tratada, mas que o que fez com que Andressa surtasse foi um curdo de regressão que a modelo havia feito, dias antes de ser internada.

“Na semana que ela esteve aqui em Porto Alegre, ela teve um curso que faz regressão e isso mexeu com o psicológico dela. Quando fui buscá-la, nós fomos do curso pro hospital. Ela foi internada, a pressão dela estava altíssima, 20×19, foi tratada, medicada, passamos a noite lá no hospital e no sábado o médico fez a avaliação, ela estava bem, e ele liberou”, contou a mulher.

Ainda, de acordo com a mãe da modelo, Thiago teria filmado o surto de Andressa, o que a deixou extremamente decepcionada. “Estou bem decepcionada com ele. Um esposo que diz amar a pessoa, que deveria ajudar e não gravar a esposa tendo um surto. Mas só será resolvido depois que ela tiver alta”.