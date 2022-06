Tokischa e Madonna protagonizam beijão em palco

Show aconteceu na cidade de Nova York na noite de ontem (23)

Deu a louca na Madonna, meu Deus, tô passada com essa viu. A dona do pop do mundo todinho fez um show ontem na cidade de Nova York e convidou a rapper Tokischa para dar um up no set da loira. E não parou por aí, porque as duas protagonizaram um beijão ao vivo e a cores.

O tamborzão no remix de Hung Up AAAAAAA Tokischa assim tu mata a veia pic.twitter.com/JfVQhXnSNd — Querubim da Fiorucci (@yuri_coelho) June 24, 2022

Além disso, a faixa ‘Hung Up’ da loira ganhou uma batida mais forte, que já é muito conhecida pelos fãs da rapper, que também ganhou um verso dentro da música. Que sabooor! Sinto cheiro de couro, aloca!