Madonna seria professora: “Acabaria na cadeia”

Cantora contou que seria professora se não fosse cantora, em entrevista para o ‘The Tonight Show’

Sabia? Ah, não sabia? Pois agora vocês estão sabendo. Madonna participou do ‘The Tonight Show’ com Jimmy Fallon, e contou que seria professora se não fosse cantora. A rainha do pop ainda acredita que seria presa se chegasse a pegar o diploma da licenciatura.

“Eu teria uma aula muito popular. Seria polêmico. Seria desafiador. Eu provavelmente acabaria na cadeia”, disse a voz que embala hits até hoje.

Dá para acreditar que a colab de milhões para a cantora seria com Kendrick Lamar? Pois é manas, será que vem aí?