Madonna revela que ficou 48 horas em coma ao enfrentar problema de saúde

Durante um de seus shows nos Estados Unidos, a cantora deixou os fãs chocados ao contar que ficou em coma por 2 dias ao ser atendida às pressas pela equipe médica

Contei para vocês que Madonna tinha ficado internada esse ano e que seu estado era grave. A cantora deu detalhes sobre o ocorrido e chegou a dizer que ficou em coma por 2 dias, 48 horas. Os fãs ficaram chocados com os detalhes que ela contou sobre o problema de saúde durante um show no Brooklyn, nos Estados Unidos.

A estrela contou que seu amigo Shavawn estava em sua casa quando ela desmaiou no chão do banheiro e foi ele quem tomou as providências para que ela fosse levada para o hospital.

Madonna contou que, quando acordou do coma, ela viu seus seis filhos ao seu redor no quarto do hospital. Inclusive, ela brincou que sua vida precisou estar em jogo para conseguir reunir os seis filhos no mesmo ambiente.