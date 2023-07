Madonna retorna aos Instagram após internação na UTI

Cantora usou as redes sociais para agradecer ao carinho dos fãs que se preocuparam com o seu estado de saúde

Madonna não se esqueceu dos seus fãs e usou as redes sociais para agradecer todo o carinho que recebeu enquanto esteve internada na UTI. Madonna chegou a dizer que sentiu o amor de todos enquanto enfrentava um quadro de infecção bacteriana.

“Obrigada por sua energia positiva, orações e as palavras de cura e encorajamento. Eu senti o seu amor. Eu estou no caminho da recuperação”, começou a artista, dizendo ainda que pensou nos seus filhos e no público que comprou os ingressos para sua turnê.

Ela ainda completou: “Eu detesto decepcionar qualquer pessoa. Meu foco agora é minha saúde e ficar mais forte. Eu prometo a vocês, eu vou voltar a estar com vocês assim que possível! Meu plano no momento é reagendar os shows da América do Norte e em outubro começar a turnê em outubro”, finalizou.