Madonna não recebeu dinheiro do Governo Federal

É sério mesmo que estão batendo nessa tecla de que o show da Madonna foi pago pelo Governo Lula? Tem que ser muito trouxa para cair numa fake news dessas, né gente? Justamente por isso, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, reforçou na manhã deste domingo (5), que o show da Rainha do Pop na Praia de Copacabana (RJ) não foi pago pelo governo federal.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o ministro fez questão de desmentir a desinformação sobre o espetáculo que aconteceu na noite de ontem (4) e pediu para que as pessoas parem de divulgar a fake news.

A apresentação histórica de Madonna foi viabilizada pelo banco Itaú com patrocínio da cervejaria Heineken. O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio também foram parceiros do show que conta ainda com o apoio das marcas Deezer, Eventim, Absolut e Stanley.

“Eu to perplexo, gente, com a quantidade de mentiras, de fake news, com a desinformação e com os vídeos que estão circulando tentando criar uma narrativa mentirosa de uma ligação com o show da Madonna com a tragédia do Rio Grande do Sul. Eu não consigo entender como num momento como esse, que a gente está trabalhando pra salvar vidas, tem gente que se dedica pra produzir mentira, sem escrúpulos. Gente, o show da Madonna foi pago pelo Itaú e pela Heineken, com apoio da prefeitura do Rio e do governo do estado, e gerou um enorme movimento positivo pro turismo, pra atividade econômica do rio, mas as pessoas, de forma criminosa, disseminam uma mentira que foi financiada com a Lei Rouanet, com o dinheiro do governo federal, com dinheiro que poderia estar sendo investido no Rio Grande do Sul, isso é mentira”, frisou o ministro da Secom.