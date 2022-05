Iniciam-se os testes para novo namorado de Madonna. Aloca!

Cantora pediu para que sua equipe iniciasse os testes que inclui um termo rígido de confidencialidade

Sinto um cheiro de Susana Vieira em Madonna, ou vice e versa. Vocês sabiam que a musa do pop se recusa a namorar alguém de sua idade? Pois é, gatas a mona quer um novinho para chamar de seu e não mede esforços para conseguir. Além de jovens, os candidatos precisam ser belos e musculosos, é mole?

De acordo com o jornal The Sun, a cantora pediu que sua equipe iniciasse os testes com os possíveis candidatos de forma totalmente secreta sobre a identidade dos jovens na mídia. Os candidatos devem assinar um termo de confidencialidade.

Pensa que acabou? Jamais, a cantora procura mais um “brinquedo sexual” que um namorado, e o candidato deve estar ciente disso, já que vai servir a cantora como tal, devendo ser discreto e obediente.

Na lista de requisitos, os candidatos não podem ter rugas, cabelos grisalhos ou músculos flácidos. Já imaginávamos, né? Mas síndrome de Peter Pan uma hora dessas? Afe!