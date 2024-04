Madonna ganha decoração em túnel no Rio de Janeiro

Vem aí! Madonna está quase desembarcando nas terras cariocas para o seu show de finalização da ‘Celebration Tour’. Eduardo Paes, prefeito da cidade maravilhosa, não está economizando nos adereços da cidade para receber a rainha do pop, que se apresenta de forma gratuita na Praia de Copacabana. O túnel que conecta Copacabana a Botafogo ganhou um banner enorme sobre a vinda da americana.

Diversos vídeos tomaram conta da web com os internautas eufóricos com a chegada da cantora e o preparo da cidade para sua recepção. Afinal, o banner ficou gigante na entrada do túnel que fica em frente ao Shopping Rio Sul.

Vale ressaltar que muitos já anunciam que será a maior pista de dança do mundo, com estimativa de mais de um milhão de pessoas na praia e um sistema de segurança que mobiliza a cidade toda.