Madonna bebe água em pote de cachorro e web vai à loucura

Cantora publicou a foto nas suas redes sociais e não deixou de lado o micro short brilhante

Deu a louca na Madonna, nossa ‘Material Girl’ ficou bem trash em uma postagem no Instagram que levou os usuários à loucura. A cantora postou fotos tomando água no pote do cachorro . Claro que a musa não abandonou um bom look para a publicação, mas mesmo assim os fãs acharam uma loucura.

Enquanto tudo acontecia a música dos Stooges “I Wanna Be Your Dog” tocava no vídeo.

O que eu acho de mais icônico é que a diva do POP continua servindo os looks mesmo nas publicações mais estranhas. O micro short de brilho, meia calça, botas over the knee e suéter verde limão estavam on!