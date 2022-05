Gente! Madeleine vai mesmo morrer em Pantanal

Acidente aéreo já está gravado e vai ao ar no capítulo 100 da trama

Minha gente, me amarrota que eu tô passada! Madeleine, Karine Teles, terá o mesmo fim no remake da novela de 1990. A mãe de Jove, Jesuíta Barbosa, vai morrer vítima de um acidente aéreo, que deve ocorrer por volta do capítulo 80 da trama. Por essa a noveleira aqui não esperava.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, as cenas que darão fim na influencer ricaça já foram gravadas e para se ter uma noção do tempo em relação aos capítulos, nesta terça (03) irá ao ar o capítulo 32 da trama.

Madeleine morre de acidente de avião como em 1990 (Foto: Reprodução)

Já fazia um tempo que o burburinho corria solto entre as noveleiras e fofoqueiras de plantão se o autor da novela, Bruno Luperi, deixaria a personagem viva ou ela teria o mesmo fim trágico da versão de 1990.

O acidente de avião veio a calhar após o pedido da atriz Ítala Nandi de deixar a produção, ela era a intérprete da influenciadora. E não para por aí, porque além dela, Levi, Leandro Lima, terá um final trágico na novela, sendo devorado por piranhas.

Cheio de finais bombásticos, Pantanal prometeu e está entregando mais um show de atuação. Fico encantada e não perco um capítulo.