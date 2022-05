Meu Deus! Antes de morrer Madeleine vai comer o pão que o diabo amassou

Influenciadora ficará na miséria e seu fim será por piranhas em um rio no Pantanal

Alguém aí está preparado? Pantanal vai dar show na vida de Madeleine, Karine Teles, que vai mudar da água para o vinho em pouco tempo. A promessa é de que a influenciadora coma o pão que o diabo amassou com o pé e o rabo junto antes de morrer devorada por piranhas depois de sofrer um acidente de avião.

Vai ficar por conta de Jove, Jesuíta Barbosa, dar início à falência da família, assunto que foi comentado no início da trama, devido aos gastos excessivos do jovem com banalidades, como o salto de paraquedas. A tia do garoto Mariana, Selma Egrei, chegará a dispensar os funcionários, sobrando para a influenciadora os serviços domésticos.

Além de estar na miséria, uma briga marcará a família e o cenário disso será a cozinha da mansão. Irma, Camila Morgado, estará cozinhando com a mãe de Jove, quando ela comenta sobre o feijão de Filó, Dira Paes, a ruiva deixa escapar que nunca esqueceu a iguaria da região do Pantanal. Não demora muito para a loira juntar os pontos e perceber que a irmã não esteve em Punta Del Este, no Paraguai, e sim no Pantanal.

Madeleine pressionará a ruiva para que ela revele a verdade, e sem escapatória ela diz que foi até a região para conferir se o pai de Jove estava vivo , já que não respondia a nenhum contato que ela fazia com ele.

Madeleine vai descobrir traição de Irma com pai de Jove (Foto: Reprodução)

A briga das duas ganha ainda mais força quando Madeleine descobre que Irma escrevia cartas para o pai do seu filho. A personagem de Camila Morgado ainda vai revelar que em sua passagem pelas terras chegou a dormir com o fazendeiro. Aí sim o caldo engrossa, a briga toma proporções maiores e a ruiva sai de casa.

Convicta de si, a loira tem certeza de que ela foi para os braços de José Leôncio, Marcos Palmeira. A influenciadora não aguenta de ciúme e vai ajustar rapidamente uma viagem até a fazenda do pai de Jove, ao chegar em Campo Grande, ela pede ao Ari, Cláudio Galvan, que mande o piloto pegá-la, mesmo ele a alertando do mau tempo. Ela insiste com rapidez e Firmino, Pierre Santos, aceita o desafio.

Tempos depois o piloto revela para Madeleine que estão perdidos e que resta rezar para que os dois tenham um bom fim. Em solo, Zé Leôncio, fica preocupado com a viagem da loira, principalmente pelo tempo ruim para voar. Algumas cenas depois, Ari revela que destroços do avião foram encontrados dentro de um rio, mas sem notícias do corpo dos dois tripulantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zé Leôncio ao contar a notícia para Irma e Jove dirá que é impossível achar os corpos, por causa do rio em que o avião caiu. De acordo com o fazendeiro, o rio em questão é cheio de piranhas, e somente uma semana depois o caso é dado por encerrado e Madeleine é dada como morta.

O fim da mãe de Jove será triste, mas não foge muito do que já esperávamos para ela. No Leblon, minhas amigas não perdem um dia e estamos ansiosas para ver o fim da influenciadora.