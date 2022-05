Pantanal: Madeleine surta com Juma pelada na piscina

Jove insiste em amor por mulher onça e enfrenta sua mãe

Meu Deus! Alguém segura a influencer digital? Parece que não vai ser só Zé Leôncio, Marcos Palmeira, que não vai aprovar a relação de Juma, Alanis Guillen, e Jove, Jesuíta Barbosa, em Pantanal. Madeleine, Karine Teles, mãe do jovem, vai desaprovar a relação e vai reprimir as atitudes da mulher onça enquanto ela estiver vivendo debaixo do seu teto.

Madeleine surta com Jove sobre sua relação com Juma (Foto: Reprodução)

A chegada dos dois no Rio de Janeiro vai ao ar nesta sexta (06) e o choque cultural vai ser grande, mas o que acalmará Madeleine é o pensamento de que a relação será rápida e passageira. Aí que ela se engana.

A influenciadora tentará fazer comparações da sua relação com o pai do menino com o que ele e Juma estão vivendo, mas Jove insiste em dizer que são coisas diferentes.

“Não faz o menor sentido você mantê-la presa dentro de casa, achando um sarro cada loucura que ela faz, como se jogar pelada na piscina”, dirá perdendo a pose de dondoca com as falas do filho que parece estar cego de amor.

A passagem do casal pelo Rio de Janeiro ainda vai dar muito “pano pra manga” e eu faço questão de não perder nenhum capítulo.