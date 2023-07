Machine Gun Kelly dá soco na cara de fã após pedido inusitado

O cantor aceitou dar um soco na cara de um fã em um show na Bélgica após ele pedir para que o cantor fizesse isso

Que? Gente, tem cada fã doido espalhado pelo mundo, mas eu não julgo, só acho inusitado. O cantor da banda Machine Gun Kelly disparou um soco na cara de um fã após ele pedir que o cantor fizesse isso. O fato aconteceu em um show na Bélgica e o fã segurava um cartaz com o pedido.

“Acabei de chegar do México apenas para te ver, me soque na cara”, dizia a placa do rapaz. “Eu não sei. Eu não ganho nada com isso. Não sei se vou fazer isso. Vou considerar”, disse o rapper, que desceu até a plateia e atendeu o fã.

Não digo pé nada, mas o fã deve ter ficado feliz em ter ganhado o seu sonho de ser carimbado por Machine.