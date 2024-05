Ma Mazzafera anuncia mudança de gênero em sua certidão e revela novo nome: “Maya”

Gente, estava aqui fuxicando o search do meu Instagram quando me deparei com uma publicação inusitada do Matheus, melhor dizendo, Ma Mazzafera, que surpreendeu a todos seus seguidores ao divulgar no início da tarde desta quinta-feira (2) que realizou a alteração de seu gênero em seu registro civil e agora se chamar Maya Massafera. Depois de diversos boatos, a influenciadora confirmou através desse anúncio que é uma mulher trans.

Mazzafera já havia usado o pronome feminino pela primeira vez ao referir a si mesma para acalmar os fãs sobre um erro médico que sofreu durante uma cirurgia. A influencer acabou ficando cega temporariamente, mas logo conseguiu reverter o problema e passou a enxergar perfeitamente. Vale lembrar que a influenciadora havia feito um desabafo sobre tudo que vinha acontecendo com ela.

“Às vezes o que precisamos é voltar para o útero da mamãe… Mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar longe da internet e me tratar”, escreveu.

“Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo. Mas até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim porque a maioria das coisas são destorcidas ou mentiras. Nada contra os jornalistas, mesmo porque eu sei do trabalho esforçado e digno da maioria. Mas até eu falar, tudo vira suposição e ‘disse que me disse'”