Luva de Pedreiro dispara: “Daqui pra frente ninguém mais vai me calar!”

Influenciador mostrou a casa nova em post na sua conta oficial no Instagram e comemora liberdade

Depois de todo bafafá envolvendo o Luva de Pedreiro consigo enxergar uma pequena luz no fim do túnel e muito mais que isso consigo ver que essa foi só a primeira vitória do influencer que tem muito a crescer. Ontem (04) Iran Ferreira mostrou sua mais nova conquista, uma casa para chamar de sua.

Depois de abandonar o ex-empresário, Allan Jesus, mesmo com todas as cláusulas de quebra de contrato, Iran se viu livre de tudo que o segurava. Em post de “libertação” ele desabafa e conta que a casa é uma retribuição à luta dos pais.

“Na minha nova casa só existe uma regra: liberdade. E daqui pra frente ninguém mais vai me calar! Hoje estou podendo dar conforto para os meus pais, retribuir a luta deles de todos esses anos de batalha…”, escreveu na legenda.

Luva de Pedreiro ainda agradece ao apoio dos fãs. “Obrigado pelo apoio de todos durante esses dias difíceis, vocês são minha tropa, fazem parte de todas as minhas conquistas e sempre vão fazer, sem vocês o cara da Luva de Pedreiro não existe”, disse.

Vale lembrar que mesmo livre, ele deverá pagar 30% sobre o valor total dos novos contratos de publicidade que fechar para o antigo empresário. Afe!

Ele merece, não é minha gente? Segurem a nova era do Luva de Pedreiro, mais forte do que nunca.