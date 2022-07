Luva de Pedreiro é notificado pela Justiça ao chegar do Marrocos

Atual empresário de Iran Ferreira apareceu nos stories para explicar o acontecido

Minha gente, até hoje ainda temos atualizações sobre o caso Iran Ferreira, Luva de Pedreiro. O menino recebeu uma notificação da Justiça após desembarcar de um voo que vinha do Marrocos. Luva de Pedreiro não deixou de dizer o quanto o momento foi vergonhoso para ele, afinal os fãs do influenciador viram tudo acontecer no aeroporto. Meu Deus?

Luva de Pedreiro contou que foi intimado pela Justiça ao chegar no Brasil. 🗣 pic.twitter.com/E48fQ3NOxS — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) July 9, 2022

“10 horas de voo, doido para ver minha família, quando pensa quando chega uma intimação, negócio de intimação empresarial, nunca pensei nisso na minha vida, eu sendo intimado, eu fiz o que para ser intimado? Eu estando certo e os caras dizendo que eu estava errado”, disse o influenciador.

Falcão, o novo empresário de Iran, explicou o acontecido e ainda disse que a situação foi constrangedora: “Deixa o menino viver”.

Para quem não está entendendo nada, já adianto para vocês que a situação entre o antigo empresário, Allan Jesus, não vai nada boa e a notificação vem dessa relação. Ele foi intimado no contexto do imbróglio envolvendo o seu antigo empresário, Allan Jesus, e terá de depor.

Eita, aguardando os próximos episódios dessa novela.