Afinal de contas, você sabe o que realmente está acontecendo com Luva de Pedreiro e o empresário?

Briga entre os dois é marcada por milhões de views na internet e pouco dinheiro no banco

Depois de muito se fala diante dos R$7.500 na conta do Luva de Pedreiro, resolvi ir atrás dos fatos e entender tudo que está acontecendo na vida do influencer. Afinal, ele disse no domingo (19) que até faria uma pausa na carreira por causa de todo bafafá. Crise? Treta com empresário? Te conto tudo!

Antes de mais nada, já falei aqui para minha fifis que Iran Ferreira tem contratos milionários, como o da Amazon, que é avaliado em pouco mais de R$1 milhão, mas o valor não bate com sua conta e muito mais que isso, a casa que o influenciador mora.

Ainda na semana passada o ex-empresário do Luva, Allan Jesus, disse que o dinheiro não caiu em uma terceira conta, porque os contratos ainda vão ser pagos. Ou seja, nenhum dinheiro caiu na terceira cinta que eles têm em conjunto, uma conta jurídica.

O Luva de Pedreiro não sumiu das redes e disse que tudo foi uma brincadeira, mas a internet não deixou de reparar que Iran retirou as menções que fazia ao empresário dono da ASJ Consultoria.

O contrato da empresa com Iran vai até 2026 e a quebra de contrato é avaliada em R$5,2 milhões em multas. O que deixa o influenciador com as mãos atadas, afinal sua conta tem apenas R$7.500, como já foi de conhecimento de todos. O contrato em questão tem uma divisão de 45% para Allan, 45% para o Luva e 10% para Victor Melo.

Allan ainda disse que foram investidos R$200 mil na carreira de Iran, mas esse dinheiro não foi visto, afinal o menino continua o mesmo de sempre, mesmo rosto, mesma aparência e mesma casa. Para piorar ainda mais, algumas empresas tentaram falar com o empresário para fechar com o Luva, mas não receberam retorno. Estamos falando de Nike, Centauro e Unilever, ok?

Iran tinha perdido o controle da situação e já não sabia mais como controlar o seu próprio instagram, não tendo conhecimento de suas senhas e próprio endereço.

Hoje o Luva assinou contrato com Falcão do Futsal e um novo plano para a imagem e carreira do influenciador será colocado em prática.