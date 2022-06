Lumena foi surpreendida com sacos de fezes na porta de seu apartamento: “Cansada de tanta impunidade”

A ex-BBB ainda escreveu em seu Twitter que daria um tempo das redes

Minha gente, que isso? O que está acontecendo com essa gente? Ataques vêm de todos os lados e a gente já não sabe mais o que fazer. A ex-BBB Lumena foi atacada com fezes na porta do seu apartamento em São Paulo. A influenciadora ficou muito abalada com o ocorrido e resolveu dar um tempo das redes.

“Lumena foi surpreendida com fezes depositadas na porta de seu apartamento, localizado em um condomínio na cidade de São Paulo, dentro de sacos, a qual deixou a artista completamente abalada”, informou a nota oficial da morena.

A nota ainda informa que estão tratando o caso como um ataque à integridade moral. “Lumena se manifestou em suas redes sociais, relatando todo o ocorrido, pois está cansada de ficar calada diante de tantas agressões, tanto sofrimento e de tanta impunidade”.

“Todas as providências estão sendo tomadas”, informou a nota, dizendo que o jurídico da artista já estava tomando conta de tudo para punir os responsáveis.

eu to MUITO mal, preciso de um tempo pra digerir tudo que tem acontecido comigo, vou embora daqui… 😭 — Lumena (@LumenaAleluia) June 16, 2022