Lumena e Solange Gomes voltam a se alfinetar nas redes sociais 

Sabemos que não é a primeira vez que Lumena e Solange Gomes tretam nas redes sociais. Essa rivalidade entre elas começou quando a Ex- participante da Fazenda decidiu opinar sobre as cenas de sexo no “De Férias Com O Ex”, que a ex-BBB participa como uma das participantes memoráveis de todas as edições.

Tudo começou com uma cena do reality em que Lumena e Cleber Zuffo tiveram uma tentativa de sexo, mas não deu muito certo porque o moço acabou ‘broxando’. Os dois levaram a situação com muita naturalidade, afinal, é algo que pode acontecer.

Assim que souber do occorido, Solange Gomes repostou o momento em seu perfil do X (ex- Twitter) com uma opinião e disse que pode ser, em alguns casos, “culpa da mulher”:

“Antes que digam que dei ‘play’, passou agora na minha Tl. Quando um homem broxa, a culpa é de quem? Em alguns casos, da mulher, que não sabe fazer bom uso.

Então, Lumena rebateu Solange, publicando uma notícia antiga onde a influenciadora falava sobre um sertanejo que brochou. “Se eu responder, vou estar errada?”