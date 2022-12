Lumena dá beijo triplo na chegada de Mellanie e Renan no ‘De Férias com Ex’

Ainda na praia a ex-BBB curtiu a companhia dos recém chegados sem medo de ser grandona

Olha ela! Lumena está dando um banho em todos os participantes do ‘De Férias com Ex’. Além de ser uma das participantes que mais aproveita a edição ‘Salseiro VIP’, ela não perde tempo com os recém chegados e parte para cima no beijo.

Os recém chegados, Mellanie e Renan, foram muito bem recebidos por Lumena. Logo após, Lady nada e os três foram convocados para curtir uma baguncinha gostosa em um barco.

O clima ainda esquenta, porque Renan afirma que Gabriel gostou mais dele e que ele queria só curtir, por isso o participante deu um chá de sumiço de um ano no influenciador.

“Fazia um tempinho que a gente não se pegava assim”, disse Gabriel ao dar uns beijos em Renan.