Lumena caiu nas graças de WL no ‘De Férias com Ex’ protagonizando um beijaço

Influenciadora não demorou muito para dar uns pegas no “novinho” e cair nas suas garras

Olha ela! Lumena está ressignificada para a edição ‘Saleiro VIP’ do reality show da MTV. A musa chegou chegando na casa e não deixou de servir muita pegação na sua chegada. Ao trocar uma ideia com WL, ela acabou caindo no encanto do influenciador e partiu para cima.

“Autorizada, ressignificada, solteira e na pista. Se me cancelarem, mamãe já está gata escaldada”, disse ela que promete garantir muitos VT´s.

Musa não conseguiu resistir aos encantos de WL e perdeu as palavras sem nem conseguir completar a frase. A noite, a musa ainda beijou a musa Maria em um body shot com leite condensado.