Lulapalooza: Futura primeira dama, Janja, confirma 20 atrações na posse do presidente Lula

Mulher do presidente eleito contou que entre as atrações teremos Ludmilla e Pabllo Vittar

O que? O grito que eu dei ecoou em todos os cantos do Brasil, que posse é essa? Janja, mulher do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, contou que a posse do seu marido vai ter direito a um line-up digno de muitos festivais por aí (ou até melhor). A socióloga contou que Pabllo Vittar e Ludmilla estão na lista de cantores presentes para a grande festa.

“Eu, pessoalmente, entrei em contato com Gilberto Gil. Ele está no Catar, fiz o convite e estou aguardando a confirmação. Fiz o convite a Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida. Então, estamos aguardando essas respostas que, com certeza, vão se confirmar e teremos uma grande festa no dia 1º”, disse, no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde ocorre o governo de transição.

Baiana System, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Os Gilsons, Chico Cesar, Luedji Luna, Teresa Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Almério, Maria Rita e Valesca Popozuda são alguns dos cantores citados para a comemoração.

Nas redes sociais o “evento” já ganhou o nome de ‘Lulapalloza’ e promete gerar uma movimentação no Brasil para que as pessoas se encontrem em Brasília, prestigiando o presidente.